 

Часть Киева на двое суток останется без воды

16.06.2020, 21:25, Новости дня

В Киеве в нескольких районах города частично будет ограничена подача воды. Об этом сообщает “Киевводоканал”.

Ограничения будут вводить в связи с ремонтом на насосной водопроводной станции “Виноградарь-III”, отметили в  компании.

Ремонтные работы продлятся с 22.00 19 июня до 20.00 21 июня. При этом сообщается о возможном отсутствии воды на верхних этажах домов из-за сниженного давления в районе жилых массивов:

Новобеличи,
Никольская Борщаговка,
Нивки и Галаганы,
Виноградарь,
Святошин,
Академгородок и Беличи,
Горенка,
Пуща-Водица.

“Жителям этих жилых массивов, особенно тем, кто проживает на верхних этажах, советуем заранее запастись водой в необходимых объемах”, – говорится в сообщении.

Список адресов, где будет ограничено водоснабжение, опубликован на сайте “Киевводоканала”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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