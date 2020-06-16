Часть Киева на двое суток останется без воды

16.06.2020, 21:25, Новости дня

В Киеве в нескольких районах города частично будет ограничена подача воды. Об этом сообщает “Киевводоканал”.

Ограничения будут вводить в связи с ремонтом на насосной водопроводной станции “Виноградарь-III”, отметили в компании.

Ремонтные работы продлятся с 22.00 19 июня до 20.00 21 июня. При этом сообщается о возможном отсутствии воды на верхних этажах домов из-за сниженного давления в районе жилых массивов:

Новобеличи,

Никольская Борщаговка,

Нивки и Галаганы,

Виноградарь,

Святошин,

Академгородок и Беличи,

Горенка,

Пуща-Водица.

“Жителям этих жилых массивов, особенно тем, кто проживает на верхних этажах, советуем заранее запастись водой в необходимых объемах”, – говорится в сообщении.

Список адресов, где будет ограничено водоснабжение, опубликован на сайте “Киевводоканала”.