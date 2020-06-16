 

Зеленский работает из Офиса президента, он чувствует себя абсолютно здоровым – пресс-секретарь

16.06.2020, 21:25, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает работать из офиса на Банковой, ему ежедневно делают тесты на коронавирус – все они были отрицательными, сообщила “BBC News Украина” его пресс-секретарь Юлия Мендель.

В случае необходимости Зеленский будет работать из дома, но пока такой необходимости нет, сказала она.

По словам пресс-секретаря, некоторые функции глава государства может выполнять только из Офиса президента. Например, вести переговоры с лидерами других государств или решать вопросы, требующие специальной связи.

“Президент чувствует себя абсолютно здоровым. Переживает за свою жену”, – отметила Мендель.

Пресс-секретарь президента сказала, что сейчас прорабатываются “различные варианты помощи” на случай, если президент заразится коронавирусом. 

“Рассматриваются различные варианты помощи, если у президента Украины вдруг будет положительный результат. Будем действовать по тем механизмам, которые прописаны протоколом, будем сообщать населению”, – сказала Мендель.

По ее словам, тестирование на коронавирус регулярно проходят и сотрудники Офиса президента. 

12 июня стало известно, что супруга президента Елена Зеленская сдала положительный тест на коронавирус. В Офисе президента тогда сообщили, что она чувствует себя хорошо, симптомов болезни у первой леди не было. Но 16 июня Офис президента сообщил о госпитализации Зеленской – у нее диагностировали двухстороннюю полисегментарную пневмонию. 

Из-за заражения супруги Зеленский перешел на особый режим работы. В Офисе президента сообщили, что глава государства в ближайшее время не будет проводить личных встреч, все совещания переведены в онлайн-режим.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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