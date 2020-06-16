Предложено расширить число административных штрафов, которые можно оплатить со скидкой

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16.06.2020, 21:16, Новости дня

Россияне, согласно проекту Процессуального кодекса об административных правонарушениях, смогут уплачивать лишь половину суммы штрафа в случае быстрого перевода денег за все административные правонарушения, кроме грубых.

«В проекте Процессуального кодекса об административных правонарушениях предлагается установить возможность уплаты наложенного административного штрафа с 50% скидкой в течение 20 дней с момента вынесения постановления по делу об административном правонарушении в качестве общего правила», – пояснили в Минюсте, передает ТАСС.

Такая скидка не будет распространяться только на административные правонарушения, которые квалифицируются как грубые, и на административные нарушения в сфере транспортной безопасности и отдельные административные правонарушения в сфере дорожного движения.

Также нарушитель сможет сохранить скидку, если копия постановления о назначении административного штрафа, направленная по почте, поступила после истечения 20 дней со дня вынесения постановления.

Число нарушений, за которые россияне смогут платить на 50% меньше, увеличится в восемь раз, поясняли в Минюсте. В действующем КоАП уплата штрафа со скидкой предусмотрена по 124 составам правонарушений из 1800. В проекте Процессуального кодекса предполагается распространить возможность уплаты штрафов со скидкой более чем на 1 тыс. составов административных правонарушений из более 1660.



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