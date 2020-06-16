На протащившую полицейского на двери авто жительницу Ростовской области завели дело

16.06.2020, 21:16, Новости дня

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении женщины, которая, пытаясь скрыться от полиции в городе Каменск-Шахтинском, протащила на двери автомобиля одного из сотрудников, сообщили в следственном управлении СК по Ростовской области.

«Следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней жительницы Каменского района. Она подозревается в совершении преступления «применение насилия в отношении представителя власти», – сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что на данный момент по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

По данным следствия, инцидент произошел 4 июня на улице Луначарского. Сотрудники межмуниципального отдела МВД РФ «Каменский» заметили автомобиль Hyundai, из салона которого громко доносилась музыка, а за рулем находилась женщина с признаками алкогольного опьянения. Автомобилистка завела машину и попыталась скрыться, в это время полицейский, пытавшийся через открытую водительскую дверь заглушить двигатель, упал на асфальт и получил телесные повреждения.