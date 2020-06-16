Российский БТР получил повреждения при взрыве в Идлибе

16.06.2020, 21:14, Новости дня

Бронетранспортер российской военной полиции был поврежден в результате взрыва, устроенного боевиками на трассе М4 в сирийском Идлибе, никто из военнослужащих не пострадал, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Сегодня в ходе совместного патрулирования на маршруте движения между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза боевиками была предпринята попытка проведения террористического акта с целью сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М4. В результате подрыва боевиками взрывного устройства на маршруте следования колонны получил незначительные повреждения один российский бронетранспортер», – сказал он, передает ТАСС.

Конашенков отметил, что «личный состав совместного патруля не пострадал».

В ведомстве также указали, что основные усилия российских военных в Сирии сосредоточены на стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации и выполнении договоренности о патрулировании.

«Обстановка на территории Сирийской Арабской Республики продолжает оставаться напряженной. Основные усилия российской группировки войск сосредоточены на стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации и выполнении договоренностей о совместном российско-турецком патрулировании участка трассы М-4, достигнутых между президентами РФ и Турецкой Республики 5 марта 2020 года», – сказал он.

Ранее террористическая группировка «Джебхат Ан-Нусра» (запрещена в России) совершила обстрелы населенных пунктов в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо и Латакия.