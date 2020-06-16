 

В МИД оценили возможность обмена Уилана на заключенных в США россиян

16.06.2020, 21:14, Новости дня

Осужденный в РФ за шпионаж американец Пол Уилан не фигурирует в схемах обменов заключенными между Москвой и Вашингтоном, сейчас этот вопрос не обсуждается, сказал замглавы МИД Сергей Рябков.

«Господин Уилан в подобного рода схемах разменов не обсуждается», – сказал Рябков, отвечая на вопрос возможен ли обмен Уилана на отбывающих наказание в США россиян.

Дипломат также заявил, что у РФ нет причин считать, что приговор Уилану был политизированным.

«Он виновен в совершении тяжкого преступления, получил значительный срок. В других странах за подобного рода деяния сроки гораздо более продолжительные. Мы не видим здесь никаких причин говорить о том, что те или иные решения, принятые московским судом, были политизированными», – сообщил Рябков, передает ТАСС.

При этом, комментируя слова американского посла о влиянии приговора Уилану на двусторонние связи, Рябков заявил, что отношения РФ и США «ухудшать уже некуда».

В понедельник Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже в пользу США и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима. Адвокат гражданина США допустил его обмен на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко.

Уилан, помимо американского гражданства, имеет подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии.



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