 

Сеул выступил с обвинениями в адрес КНДР после взрыва межкорейского офиса связи

16.06.2020, 21:14, Новости дня

Правительство Южной Кореи глубоко сожалеет в связи со взрывом межкорейского офиса связи в Кэсоне, всю ответственность за ситуацию и ее последствия возлагает на КНДР, сообщил первый замначальника управления национальной безопасности Ким Ю Гын.

«Правительство выражает крайнее сожаление по поводу одностороннего взрыва северокорейской стороной здания построенного в соответствии с Пханмучжомской декларацией 2018 года совместного межкорейского офиса связи. Это действие свело на нет все ожидания касательно развития межкорейских отношений и установления мира на Корейском полуострове. Наше правительство проясняет, что вся ответственность за все, что произойдет после этого, лежит на Северной Корее. Мы строго предупреждаем, если северокорейская сторона предпримет меры, еще более ухудшающие ситуацию, за этим последует сильная реакция», – передает РИА «Новости» слова Ким Ю Гына.

Министерство объединения Южной Кореи ранее подтвердило, что КНДР взорвала расположенный на территории Кэсонского промышленного комплекса совместный офис связи Севера и Юга.

КНДР до этого пригрозила вернуть войска в районы, из которых вывела по соглашениям с Южной Кореей, а также «разрушить до основания» совместный офис связи.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о новом обострении отношений между Пхеньяном и Сеулом.



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