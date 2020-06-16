 

МЧС предложило снизить уровень ЧС в Норильске

16.06.2020, 21:08, Новости дня

В Министерстве чрезвычайных ситуаций предлагают с 20 июня снизить уровень ЧС в Норильске с федерального до регионального, сообщил один из участников заседания комиссии по ЧС.

«Первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян в ходе заседания комиссии по чрезвычайной ситуации предложил министру Зиничеву снизить уровень чрезвычайной ситуации с федерального до регионального с 20 июня. Министр это решение поддержал», – передает его слова РИА «Новости».

Руководство по чрезвычайной ситуации предлагается передать ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил режим ЧС федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов, площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров.

Были задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, арестован начальник цеха ТЭЦ-3.

Авария на ТЭЦ-3, предположительно, могла произойти из-за подвижек грунта.

Глава МЧС Евгений Зиничев сообщал, что ЧП в Норильске локализовано.

Одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».



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