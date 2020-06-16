Министр обороны ФРГ объяснила необходимость американских солдат в Европе

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16.06.2020, 21:08, Новости дня

Американские солдаты, дислоцированные в Германии, гарантируют безопасность всего НАТО и самих США, а не отдельной страны, сообщила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Нужно ясно сказать, что присутствие этих солдат в ФРГ и в Европе является гарантией безопасности для всех в НАТО и прежде всего для гарантии безопасности самих США», – передает ее слова ТАСС.

Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что американским военным в ФРГ «были и остаются очень рады». Она подчеркнула, что НАТО – это не «торговая организация», а «безопасность не является товаром», и заявила, что у Германии и США «есть общие интересы».

«Поэтому НАТО имеет прочную основу», – добавила министр.

Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что мир сейчас живет в «волнующее время». По ее словам, государствам Европы необходимо «более тесное сотрудничество» в области обороны.

Она также заявила, что Берлин продолжает повышать оборонный бюджет в направлении 2% от ВВП, как того требуют США, однако подчеркнула, что это в интересах Берлина и «не связано с Америкой или с президентом США».

Ранее немецкий посол в США Эмили Хабер, отвечая на угрозы США вывести войска, заявила, что американские военные в ФРГ защищают не Германию, а трансатлантическую безопасность.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом собирается сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если ФРГ не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США по сокращению контингента.



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