Мнение: Зачем Путин публично встретился с Бортниковым?

16.06.2020, 21:08, Разное

Понятно, что глава государства регулярно встречается с директором ФСБ. Подозреваю, что даже каждую неделю встречается. Но сегодня на встречу в Ново-Огарёво почему-то пригласили фотографа, а стенограмма начала встречи обнародована на сайте Кремля.

Начало встречи – вполне дежуоное Бортников бодро отчитался, как ФСБ боролось,борется и будет бороться с терроризмом…

Но в конце публичной части встречи с Путиным Бортников обнародовал информацию, которая, по всей видимости, адересована не Путину, и не россиянам, а совсем другим людям.

Дословно: «По инициативе ФСБ в рамках того, что я сказал, мы стали продвигать идею создания единого информационного антитеррористического пространства, суть которого заключается в том, чтобы объединить информацию, которой владеют различные государства, спецслужбы и правоохранительные органы, для того чтобы можно было бы эффективным образом ею пользоваться.

В рамках реализации этой идеи в 2009 году мы начали создавать международный банк данных, базу данных, которая объединяла бы в себе различного рода информацию, касающуюся действий, событий, конкретных лиц, имеющих отношение к террористической составляющей. На сегодняшний день к этому международному банку данных подключено 56 специальных служб из 42 государств и восьми международных организаций….» (отсюда).

По-моему это сигнал Западу, что у нас есть банк данных террористов и персон, имеющих отношение к террористам.

Возможно, это приглашение присоединиться. Хотя вполне может быть, что это своеобразное предупреждение, типа хватит нас кошмарить, нам тоже есть, что слить в паблик.

Или встреча Путина с Бортниковым прошла публично,чтобы продемонстрировать элите и народу, что ФСБ с народом с Путиным?

Какие еще есть версии, почему Путин принял Бортникова в присутствии фотографа и сотрудников кремлевской пресс-службы?

Фотография отсюда