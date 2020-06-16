Мнение: С духовником учусь поменьше шутить – юмор неуместен часто

16.06.2020, 21:06, Разное

Борюсь с неуместным юмором, кстати. Да, такой бывает. И люди страдают от него. А я не знал. Но мне объяснил батюшка – умница и психолог. Тонкий человек. Необычайного ума и души.

И вот звонит мой духовник. Да, он есть у меня, к счастью.

Я не успел подойти, перезваниваю. Он пишет:

“Сейчас занят. Перезвоню через 30 м”.

“Через 30 метров? Освящаешь бассейн?!”

Когда я дописывал сообщение, вспомнил, что мы обсуждали, что мой неуместный юмор ранит очень многих людей. И не стал писать.

Может, через 30 мертвецов, которых надо отпеть? Извините, опять я пошутил… В моем случае, это называется так.

Каждый должен работать над собой. Причем, самостоятельная работа над собой – невозможна. С пастырем, наставником, тем, кто старше и умнее. Даже если тебе уже много лет, и ты о себе самого высокого мнения. Приземляться тоже важно.

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