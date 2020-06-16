Пауэлл: без уверенности, что болезнь удалось сдержать, экономику не восстановить

16.06.2020, 20:55, Новости дня

Объем розничных продаж в США в прошлом месяце продемонстрировал рекордный рост после двух месяцев резкого спада. Это стало очередным свидетельством в пользу того, что рецессия, вызванная пандемией коронавируса, завершилась или близится к концу.

Министерство торговли представило эти оптимистичные данные во вторник, а ранее в этом месяце стало известно, что в мае в стране появились 2,5 миллиона новых рабочих мест. Количество увольнений идет на спад, а промышленная активность нарастает, хотя объемы производства пока остаются на низком уровне.

Зафиксированный в мае рост розничных продаж на 63 процента компенсировал потери, понесенные в марте и апреле. Однако путь к восстановлению экономики может оказаться долгим, поскольку в некоторых частях страны фиксируют новые всплески заражений. Кроме того, в июле закончатся повышенные выплаты по безработице.

Глава ФРС Джером Пауэлл во вторник сказал законодателям, что, «до тех пор, пока общественность не будет уверена в том, что распространение заболевания удалось сдержать, полное восстановление маловероятно».

Объем розничных продаж в мае вырос на 17,7 процента – это максимальный показатель с тех пор, как началось ведение этой статистики в 1992 году. Экономисты прогнозировали рост в размере 8 процентов.

При этом по сравнению с прошлым годом продажи упали на 6,1 процента. Несмотря на зафиксированный в мае рост, объем продаж все еще на 8 процентов ниже, чем в феврале.

Особенно уверенный рост отмечен в сфере продаж автомобилей – 44,1 процента.

Средний счет на заправочных станциях вырос на 12,8 процента. Продажи в магазинах электроники и бытовой техники выросли на 50,5 процента, в магазинах одежды – на 188 процентов. При этом магазины готового платья по-прежнему отстают от февральских показателей на 63 процента.

В мебельных магазинах продажи увеличились на 89,7 процента, в ресторанах и барах – на 29,1 процента. В книжных, магазинах музыкальных товаров и товаров для хобби – на 88,2 процента. Все эти категории в марте и апреле понесли рекордные потери.

Продажи в интернет-магазинах и по каталогам выросли на 9 процентов. В строительных магазинах – на 10,9 процента.

Отдельный доклад ФРС показал, что рост спроса на автомобили способствовал повышению объемов производства на 3,8 процента после падения на 15,5 процента в апреле. При этом промышленное производство, на которое приходится 11 процентов объема американской экономики, по-прежнему находится на низком уровне.

По прогнозам экономистов, потребительские расходы, на которые приходится более двух третей экономической активности в США, во втором квартале могут снизиться на 37 процентов в годовом выражении. Это может привести к тому, что ВВП за этот период упадет на 36 процентов.