 

В Раде назвали Украину «отданной на съедение» МВФ и Соросу

16.06.2020, 20:53, Новости дня

Депутат Верховной рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович предложил пропрезидентской фракции «Слуга народа» признать, что Украина «отдана на съедение» Международному валютному фонду и американскому финансисту Джорджу Соросу.

«Программа кабмина такая же, как и премьер. Да, в ней стало больше на три страницы текста, чем в предыдущем варианте, а еще появились рисуночки. Напишите честно, что Украина завоевана и отдана на съедение Международному валютному фонду и Соросу. У нас убийцы ходят по улицам, Сорос «выкачивает кровь» из Украины, МВФ убивает наши перспективы. Даже в Польшу украинцев без карантина зазывают, потому что там нужны рабы – клубнику некому убирать», – передает РИА «Новости» заявление Рабиновича во вторник в эфире телеканала «112.Украина».

Речь идет о программе деятельности правительства Украины, изложенной на десяти страницах и не содержащей никаких конкретных цифр или показателей. Профильный комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики раскритиковал документ и рекомендовал парламенту направить программу на доработку.

Рабинович заявил, что главная цель нынешних украинских властей – это «нагнетание антироссийской риторики». Он подчеркнул, что Украине необходимо налаживать отношения со странами СНГ, чтобы восстановить экономику, а не стремиться в Европу.

«Нам всегда кажется, что государство – это серьезная машина, которая проводит анализ ситуации. Но это не так. Люди, которые управляют страной сегодня, вырвались из сумасшедшего дома, не понимают, куда они попали, не знают, что с этой властью делать», – подытожил Рабинович.

Ранее сообщалось, что Украина полностью получила 2,1 млрд долларов первого транша от Международного валютного фонда по новой программе кредитования.



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