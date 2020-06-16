Войска Индии и Китая разведены в пограничном районе

16.06.2020, 20:53, Новости дня

Индийские и китайские военные провели взаимный отвод сил в Восточном Ладакхе, где до этого произошли столкновения между пограничными отрядами двух стран, сообщают сухопутные войска Индии.

«Индийские и китайские войска разошлись в районе Галван, где ранее вступили в конфликт в ночь с 15 на 16 июня 2020 года. 17 индийских военнослужащих, которые получили во время столкновения серьезные ранения при исполнении служебного долга и подверглись воздействию низких температур в высокогорной местности, умерли от полученных ранений, в результате чего общее число погибших в ходе столкновения достигло 20 человек. Индийская армия твердо привержена защите территориальной целостности и суверенитета нации», – передает ТАСС заявление сухопутных войск.

Ранее СМИ сообщили, что в результате столкновения с китайскими военными в долине реки Галван погибли как минимум 20 индийских солдат.

До этого сообщалось, что трое военнослужащих армии Индии погибли в столкновении с китайскими военными в восточном Ладакхе. Китай выразил протест в связи с инцидентом, заявив, что индийские военные незаконно пересекли линию фактического контроля и готовили «провокационную атаку».