Попова сказала, как ветераны смогут посетить парад Победы без масок

16.06.2020, 20:53, Новости дня

Места для ветеранов на Красной площади предусмотрены через два кресла, что позволит смотреть парад Победы без маски, исключительно соблюдая социальную дистанцию, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

«Места для ветеранов предусмотрены через два кресла, это как раз то самое расстояние, которое позволит при уже размещении на трибуне снять маску и смотреть парад уже без маски, а по окончанию снова ее надеть», – передает РИА «Новости» ее слова.

Попова также уточнила, что все «будет помыто и продезинфицировано», абсолютно безопасно.

«Все предметы, которые будут на Красной площади будут абсолютно чистыми», – подчеркнула она.

Кроме того, в день парада за ветеранами приедет специальный транспорт, водитель которого предварительно должен будет сдать тест, как и сопровождающий ветерана человек, добавила глава Роспотребнадзора.

«В день парада за ними приедет специально подготовленный транспорт, абсолютно чистый, обработанный специально. Водитель, который будет в этом транспорте, тоже находится под медицинским наблюдением, он будет протестирован, он будет в маске, в перчатках», – подчеркнула она.

Напомним, президент Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, который объявлен нерабочим днем. Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

В Минобороны сообщали, что подготовка главного парада Победы в Москве ведется в плановом порядке с соблюдением всех мер безопасности.

На Красной площади уже привезена техника, шатры, трибуны для зрителей, специалисты приступили к монтажу сцены.