Ученые создали носимый пластырь для эффективности лечения рака кожи

16.06.2020, 20:53, Разное

В Университете Пердью ученым удалось создать носимый пластырь в целях лечения рака кожи. Благодаря новой технологии пациент может обойтись без использования таких высокотоксичных методов, как химиотерапия и лучевая терапия.

По словам Чи Хван Ли, являющегося доцентом кафедры биомедицинской инженерии и машиностроения, для разработки новейшей технологии лечения использовались мелкие кремниевые наноиглы, которые при проникновении в кожу доставляют химиотерапевтические препараты для влияния на пораженные участки.

Пластырь способен полностью растворяться под воздействием жидкостей организма на протяжении нескольких месяцев. Кремний, применяющийся для создания миниатюрных игл, совмещается с биологическими тканями, которые рассасываются быстро и не вызывают побочных эффектов.