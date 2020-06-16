Мнение: А не сжечь ли Верховный Суд?

16.06.2020, 20:42, Разное

Блогер и журналист Максим Артемьев (через свой ФБ) подбрасывает протестующим сейчас американцам хорошую идею – пойти и сжечь свой собственный Верховный Суд, как учреждение, себя полностью запятнавшее расистскими и другими вполне человеконенавистническими решениями. Я почитал – и подтверждаю: надо сжечь!

(вот, кстати, незаметный, но существенный недостаток “долгого государства”, такого, как США; в Российской Империи тоже ведь было много вполне диких решений и законов – однако, поскольку преемственность прервана, у нас всегда можно сказать про любые исторические претензии к дикости – “а это не мы! Мы тут ни при чем! У нас государство другое!” А в США так не скажешь – у них ведь все 250 лет государство и его учреждения, по сути, ТЕ ЖЕ – одна непрерывная история. И это, похоже, им еще аукнется – при нынешних-то темпах “роста самосознания масс”).

Итак – текст Максима:

“Жаль, что я не американский гражданин, а то бы я подбросил хорошую идею тамошним протестантам. В свое время я много занимался историей Верховного суда США. Американцы, как правило, очень гордятся этим учреждением, хотя оно сотворило не меньше мерзостей, как и любое другое.

В 1857 году своим решением по делу раба Дреда Скотта суд объявил, что рабы являются законной собственностью хозяина, и никто, в том числе Конгресс, не может лишить их этой собственности. Поэтому проживание в свободном штате никак не влияет на статус Дреда Скотта и членов его семьи. Более того, устами председателя Тони было заявлено, что черные американцы не являются гражданами в принципе, поскольку не имеют отношения к той гражданской нации, которая создала конституцию США. Поэтому они не могут обращаться в американские суды для защиты своих прав. Как следствие, Верховный суд отменил своим решением Миссурийский компромисс как противоречащий конституции, поскольку никто не имеет права запрещать рабство, где бы то ни было.

В 1896 году своим решением по делу Плесси против Фергюссона Верховный суд подтвердил полностью законность расовой сегрегации и постановил, что никто не имеет ограничивать права расистов на проведение своей политики.

Ну и вдобавок. В 1905 Верховный суд по делу Локнер против Нью-Йорка запретил ограничивать рабочий день, позволяя работодателям заставлять своих работников работать сколько угодно. За ним последовало дело Adair v. United States (1908), отменившее федеральный закон, который запрещал работодателям на железной дороге выдвигать требование к своим работникам не быть членами профсоюзов. Дело в том, что в то время в США были в ходу т.н. «yellow-dog договоры» – при поступлении на работу человек подписывал обязательство не вступать в профсоюз. Конгресс попытался сделать такую практику незаконной, но Верховный суд не позволил ему это. В развитие дела Adair v. United States в 1915 суд в деле Coppage v. Kansas запретил аннулировать «yellow-dog договоры» и на уровне штатов.

Решением по делу Hammer v. Dagenhart (1918) Верховный суд даже не позволил регулировать Конгрессу условия детского труда, также как заблокировал попытки наказывать работодателей, эксплуатировавших детей в деле Bailey v. Drexel Furniture Co.(1922). А в деле Adkins v. Children’s Hospital (1923) он воспрепятствовал усилиям федеральных законодателей установить уровень минимальной оплаты для женщин и детей.

То есть Верховный суд США – орган вполне фашистский, человеконенавистнический. Почему бы, во-первых, не распустить его? Во-вторых, заставить всех ныне действующих судей принести свои извинения? Конечно, же нужно провести пикеты вокруг него, замазать черной краской его стены. Думаю, было бы неплохо раскрасить черной краской могилы тех судей, которые принимали расистские и антирабочие решения, и осквернить их.

Но вопрос шире – в головы американцев с молоком матери вбивается почтение к судам и их решениям. А смысл в том, что никакого уважения и не нужно. Когда в 1857 году Верховный суд сказал во всеуслышание, что рабство – законно и его нужно сохранять и поддерживать, единственной реакций любого порядочного человека должна была быть одна – пойти и убить этих судей. Ну или восстать против торжества такого “закона” Джон Браун так и поступил и в 1859 году восстал против рабства. Американский закон казнил его. И до сих пор имя Джона Брауна не входит в святцы героев американской истории, не стоит вместе с отцами-основателями, М.Л.Кингом и прочими, замалчивается и изгоняется из учебников истории. Только потому что он пошел против расистского закона, против расистского суда”. (МАКСИМ АРТЕМЬЕВ)