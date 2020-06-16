 

Три легионера “Спартака” вернулись в Россию, преодолев границу на велосипедах

16.06.2020, 20:41, Новости дня

Трое футболистов московского "Спартака-2" вернулись в Российскую Федерацию необычным способом. Итальянский голкипер Андреа Романьоли, грузинский форвард Николоз Кутателадзе и немецкий защитник Малколм Баду пересекли российскую границу на велосипедах.

Это произошло на границе с Финляндией. Как сообщает футбольный комментатор Алексей Андронов, пересекать границу нельзя пешком или на автомобиле, однако разрешено на велосипеде. Именно с этим и была связана велосипедная прогулка игроков "красно-белых".

Свою благодарность за помощь в возвращении сотрудников клуба выразил генеральный директор "Спартка" Томас Цорн. "Мы признательны за содействие, оказанное в непростой период пандемии коронавируса, и выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество", — приводится РИА Новостями письмо, подписанное Цорном.

"Спартак-2" выступает в Футбольной национальной лиге, которая накануне объявила о досрочном завершении сезона. Накануне в команде объявили о сборе для начала подготовки к следующему сезону.



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