Нормальный вес и интроверсия. Ученые решили определить общие черты вегетарианцев

16.06.2020, 20:40, Разное



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Ученые из Института им. Макса Планка провели крупное исследование, чтобы определить общие физические и психические черты вегетарианцев, которые не зависят от возраста, пола и уровня образования. Их работа опубликована в журнале Nutrients.

В исследовании участвовали более 9 тысяч человек. Ученые установили, что чем меньше доля животных продуктов в рационе человека, тем ниже у него индекс массы тела. Они предполагают, что этому способствует малое количество переработанных продуктов в вегетарианском рационе. Дело в том, что такая еда – богатая жиром и сахаром и стимулирующая аппетит – особенно способствует набору веса.

Другой причиной того, что у вегетарианцев обычно нормальный вес, может быть большое количество растительной клетчатки в их рационе. Этот компонент, в частности, оказывает положительное влияние на микробиом кишечника, связь которого с массой тела давно известна.

Автор исследования Эвелин Медавар (Evelyn Medawar) указывает, что вегетарианство может приводить к изменениям в ощущении сытости, а также часто связано с другими здоровыми привычками, например, занятием спортом.

Масса тела была связана и с тем, какие продукты животного происхождения остаются в рационе. Мясо и сосиски были связаны с большим набором веса, чем яйца и молоко.

Питание и психика

Ученые обнаружили, что люди с преимущественно растительной диетой обычно более интровертны, чем люди, часто употребляющие мясо. Вероника Витте (Veronica Witte), соавтор исследования, предполагает, что причиной этого могут быть ограничения, подразумеваемые вегетарианской диетой. Также интроверсия может быть связана с возможной социальной сегрегацией вегетарианцев. Но сегодня эти версии не подтверждены серьезными доказательствами.

Ранее некоторые исследования показывали, что у вегетарианцев часто встречается склонность к невротическому поведению. Предполагалось, что она также связано с ограничениями, с которыми вегетарианцы регулярно сталкиваются в рационе. Новая работа не нашла подтверждения этому утверждению. Также ученые не нашли у людей, рацион которых состоит преимущественно из растительной пищи, склонности к депрессии.