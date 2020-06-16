Мнение: Триллион долгов за месяц, обвал во Франции и число полицейских убийств по странам

16.06.2020, 20:32, Разное

1. В последнее время государственный долг США растёт, как биомасса в деревенском сортире при контакте с дрожжами. Всего за пару месяцев американцы назанимали больше, чем номинальный долларовый ВВП России:

https://rg.ru/2020/06/11/gosdolg-ssha-dostig-rekordnoj-otmetki-v-26-trln-dollarov.html

…только за последний месяц с небольшим, а именно – с 5 мая, госдолг США вырос на один триллион. Такой же прирост наблюдался в апреле. А за все время президентства Дональда Трампа долг американского государства перед кредиторами увеличился на шесть триллионов.

Полагаю, умные люди в США начинают уже вздыхать по временам Барака Обамы, когда на набор очередного триллиона долларов долгов требовалось около года.

2. Экономика России в этом году упадёт на 6%, экономика США – на 7%. Мы уже много раз обсуждали проблемы в Германии, но и во Франции дела обстоят не лучше – падение ВВП там может оказаться двузначным:

https://lenta.ru/news/2020/06/03/france/

Экономический кризис во Франции будет более глубоким, чем предполагалось ранее. Об этом министр финансов республики Брюно Ле Мэр заявил в эфире радиостанции RTL.

По оценке его ведомства, падение ВВП по итогам года будет не 8 процентов, а 11. «Мы фактически остановили экономику страны на три месяца. И за это мы заплатим ее ростом», — сказал министр. Он добавил, что самые тяжелые с точки зрения экономики и социальной сферы времена для Франции еще впереди.

3. По числу убийств граждан полицейскими (в пересчёте на душу населения) среди стран мира с большим отрывом лидирует социалистическая Венесуэла (1830.2 убийства на 10 миллионов человек за год). По абсолютному числу убийств впереди всех Бразилия, затем идут Венесуэла, Филиппины и США:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_killings_by_law_enforcement_officers_by_country

Опять же, на душу населения полицейские в США убивают не так уж много по сравнению с Венесуэлой — всего лишь 46,6 случаев на каждые 10 миллионов человек населения.

Тем не менее, американцы находятся в начале третьей десятки этого антирейтинга, в окружении стран Африки и Латинской Америки. В европейских странах полицейские убивают людей в 10-100 раз реже, чем в США.

России в этой табличке почему-то нет, однако я помню, что мы «отстаём» по этому печальному показателю от США примерно в 10 раз: наши полицейские до последнего стараются задержать преступника живым. Поправьте меня, если память меня подвела, и статистика по России иная.