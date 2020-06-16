Дженнифер Лопес и Алекс Родригес переезжают в Малибу: экскурсия по домику на берегу океана, который пара присмотрела на лето

16.06.2020, 20:30, Разное

Еще в феврале прошлого года Дженнифер Лопес и Алекс Родригес стали владельцами роскошного особняка на берегу Тихого океана в Малибу. За 6,6 миллионов долларов они получили в распоряжение дом площадью почти 410 квадратных метров, на которой расположились 4 спальни, домашний кинотеатр, зеркальная йога-студия, фитнес-зал, спа-зона, сауна и просторная терраса с джакузи, качелями и шезлонгами. Но, по-видимому, все эти достоинства не сильно впечатлили пару или они решили сдавать его в аренду, а, может, и уже давно продали недвижимость, сохранив сделку в тайне от прессы. Как бы там ни было, на днях Дженнифер и Алекс были замечены в Малибу, но рядом с другим особняком. Их белый кабриолет марки Bentley припарковался около трехэтажного дома на береговой линии, пара ознакомилась с его интерьером и уехала восвояси. А СМИ спустя некоторое время удалось разыскать его фотографии.

Стоимость месячной аренды такого домика составляет 70 000 долларов – не очень много для звезды уровня Дженнифер Лопес. В нем имеется 3 спальни и 5 ванных комнат, гостиная с камином, объединенная с кухней и столовой, расположенными на уровень выше. Каждая из комнат оснащена панорамными окнами, так что видом на океан можно любоваться не только с балконов и открытой веранды, но и прямо из кровати, с дивана в гостиной, за столом во время завтрака/обеда/ужина, за мытьем посуды на кухне, ну и конечно, из ванных комнат. Ну и не стоит забывать, что при открытых окнах дом будет наполнен шумом перекатывающихся волн и запахом океана.