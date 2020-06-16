Зара о прошедшем карантине и любимых сериалах

16.06.2020, 20:30, Разное

Сейчас, когда обстановка в мире начала стабилизироваться, говорить об этом стало значительно проще. Осознание того, что весь привычный образ жизни меняется, наступил после отмены первых концертов, съемок и массовых мероприятий. Тишина. Телефон на время просто замолчал. Какой-то период мне совсем не хотелось петь. Многие артисты стали давать онлайн-концерты, записывать ролики. Я замкнулась. За это время я испытала все этапы, которые пандемия внесла в наши жизни: растерянность, непринятие происходящего, злость, уныние. Но нужно было брать себя в руки, принимать ситуацию и жить дальше в заданных обстоятельствах, извлекая ценные уроки.

Наша жизни никогда не будет прежней, пандемия штампом останется в ней навсегда. Только задумайтесь, в каком безумном ритме мы жили! Дедлайны, вечная нехватка времени, казалось, мы и живем набегу. Я работала круглые сутки и практически не видела детей. Подъём ранним утром, они еще спят, возвращалась глубокой ночью. Успокаивала себя тем, что работаю, чтобы обеспечить их будущее. К сожалению, человека учат только такие жесткие и порой страшные ситуации. Но и здесь мы должны быть благодарны за оказанный урок.

Сейчас я провожу очень много времени с детьми, вместе мы пережили испытание дистанционным обучением. Позже появились силы, пришло переосмысление. Сейчас я уже активно работаю на студии, готовлюсь к концертной деятельности, репетирую с бэндом новые песни. А еще я пересмотрела сериалы, до которых раньше никак не доходили руки. И знаете, найти то самое, что ты так долго ждал и что скрашивает будни, прекрасно. Вот мой must have для просмотра:

1. “Неортодоксальная” (“Unorthodox”) от Netflix. Я в восторге от юной израильской актрисы Ширы Хаас. До сих пор передо мной ее огромные глаза, полные боли и отчаяния.

2. Зацепил отечественный сериал Бориса Хлебникова “Шторм”. Сериал обо всем и сразу: о жизни, о большой и сильной любви, о дружбе, о злободневных проблемах страны. Смотрится на одном дыхании. Отличный актёрский состав!

3. “Молодой Папа” и “Новый Папа”. Джуд Лоу и Джон Малкович. Шедевр от режиссёра Паоло Соррентино. При просмотре получаешь эстетическое удовольствие буквально от каждого кадра. Если вы так и не посмотрели, не пожалеете.



4. Французкий сериал “Шпион”. В главной роли Саша Барон Коэн. Удивительное перевоплощение актёра из стыдливого комедийного героя в драматического! Захватывающий сюжет, основанный на реальных событиях.

5. “Бумажный дом” – главный сериал Испании и абсолютный хит Netflix. Продуман каждый шаг, каждая реплика героя. Ты искренне плачешь и смеешься вместе с ними. Когда все поставлено на кон. А какая там музыка!