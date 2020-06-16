 

Эксперт объяснил, кому будет выгодно переводить авто на газ

16.06.2020, 20:30, Новости дня

Более низкая стоимость перевода автомобилей на газ подтолкнет различные коммерческие компании, занимающиеся перевозками, и позволит им существенно экономить на топливе, вне зависимости от погоды и расстояния, сообщил газете ВЗГЛЯД партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Министр энергетики Александр Новак предложил в качестве антикризисной меры увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо. Таким образом правительство оплатит 60% расходов от стоимости переоборудования.

«Это отличная идея. Верификация транспорта для РФ очень хороший выход. Она уже давно носится в воздухе, и раз двадцать были попытки перевести коммерческий транспорт на газ, но какими-то они робкими были и непоследовательными. Думаю, это должно увеличить как минимум число желающих перевестись на газомоторное топливо. Тем более, у нас в стране самые большие запасы газа, и сам Бог велел этим как-то пользоваться. К тому же, это не только экономия, но еще и помощь экологии», – говорит Моржаретто.

Также он отмечает, что, например, электротранспорт для российского климата и длинных дорог совсем не подходит. Да и в ближайшее десятилетие он будет предназначен исключительно для города, но никак не для междугородних перевозок или коммерческих целей. А вот транспорт на газомоторном топливе – очень хорошая идея, прежде всего для грузовых и пассажирских перевозок.

«Такой перевод коммерческого, коммунального, междугороднего транспорта существенно поможет снизить расходы – позволит на одной заправке проехать легко тысячу километров вне зависимости от того, какая стоит погода, в отличие от электромобиля, который способен ездить только летом и на небольшие расстояния», – подытожил Моржаретто.

В феврале текущего года в Министерстве промышленности и торговли предлагали повысить к 2021 году транспортный налог на коммерческие автомобили класса «Евро-3» и ниже, чтобы повысить спрос на новые и более экологичные транспортные средства.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.06 / Авиакеросин подешевел почти на треть

11.04 / За границей от коронавируса умер шестой украинец – МИД Украины

29.04 / Страны мира возобновляют производство при соблюдении социального дистанцирования

12.06 / Девять областей Украины не соответствуют условиям второго этапа ослабления карантина

20.05 / Минтруд подготовил проект о выплатах в связи с 75-летием Победы

02.06 / МВД потребовало установить за Варварой Карауловой надзор

04.06 / Саммит глав стран нормандского формата может состояться в 2020 году – Ермак

12.04 / “Тоттенхэм” может расстаться с Кейном для погашения долгов клуба

08.05 / Путин распорядился о выплатах ветеранам из Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья

11.04 / В «вирусных» санкциях Трампа усмотрели попытки набрать политические очки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска