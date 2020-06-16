 

Школьников решили не обязывать носить маски и перчатки во время ЕГЭ

16.06.2020, 20:30, Новости дня

Рособрнадзор не будет требовать от школьников находиться на сдаче Единого госэкзамена в маске и перчатках, сообщил представитель ведомства.

Его слова передает ТАСС.

Изначально сообщалось, что время экзамена будут соблюдаться все необходимые меры предосторожности: обеспечение масками и перчатками, а также организация разметки для соблюдения расстояния между учениками и партами.

Напомним, ранее были определены даты ЕГЭ. 29 и 30 июня состоятся пробные экзамены, а с 3 июля начнется уже плановая сдача экзаменов в зданиях школ.

Глава правительства Михаил Мишустин поручил главам регионов проконтролировать проведение ЕГЭ, чтобы не допустить распространение коронавируса.



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