Разведенный Прилучный решил проблему одиночества: Не могу быть один

16.06.2020, 20:20, Разное

Накануне в одном из московских судов в отношениях самой

красивой пары российского кино была поставлена точка. Павел Прилучный и Агата

Муцениеце оформили развод. Актер будет жить в загородном доме. Его бывшая

избранница и дети останутся в просторной столичной квартире.

Павел не скрывает, что одинокая жизнь ему в тягость. “Не

могу быть один. Мне надо, чтобы кто-то был”, – сказала звезда сериала “Мажор”.

Даже работать наедине с собой Прилучный не может. “Мне надо, чтобы кто-то там

разговаривал, была постоянно какая-то движуха”, – сетует знаменитость. Чтобы не

чувствовать дискомфорт актер решил поселить у себя дома разнообразную

живность.

В особняке знаменитости теперь живут две собаки, кошки,

рыбки и другие питомцы. Так Павел решил проблему одиночества.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 15 Июн 2020 в 3:12 PDT

Напомним, что дети Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, Тимофей и Мия, проводят много

времени с папой. Даже сейчас крохи живут в загородном доме артиста. Дело в том,

что Агата не так давно попала в больницу. Артистка проходит лечение. Добавим, что Прилучный полностью содержит отпрысков. Все

расходы, связанные с образованием, отдыхом и бытовыми нуждами он взял на себя.