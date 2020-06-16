 

Разведенный Прилучный решил проблему одиночества: Не могу быть один

16.06.2020, 20:20, Разное

Накануне в одном из московских судов в отношениях самой
красивой пары российского кино была поставлена точка. Павел Прилучный и Агата
Муцениеце оформили развод. Актер будет жить в загородном доме. Его бывшая
избранница и дети останутся в просторной столичной квартире.

Павел не скрывает, что одинокая жизнь ему в тягость. “Не
могу быть один. Мне надо, чтобы кто-то был”, – сказала звезда сериала “Мажор”.
Даже работать наедине с собой Прилучный не может. “Мне надо, чтобы кто-то там
разговаривал, была постоянно какая-то движуха”, – сетует знаменитость. Чтобы не
чувствовать дискомфорт актер решил поселить у себя дома разнообразную
живность.

В особняке знаменитости теперь живут две собаки, кошки,
рыбки и другие питомцы. Так Павел решил проблему одиночества.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 15 Июн 2020 в 3:12 PDT

Напомним, что дети Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, Тимофей и Мия, проводят много
времени с папой. Даже сейчас крохи живут в загородном доме артиста. Дело в том,
что Агата не так давно попала в больницу. Артистка проходит лечение. Добавим, что Прилучный полностью содержит отпрысков. Все
расходы, связанные с образованием, отдыхом и бытовыми нуждами он взял на себя.



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