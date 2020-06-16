Минтруд отреагировал на предложение отработать самоизоляцию в январе

16.06.2020, 20:16, Новости дня

Министерство труда РФ рассмотрит законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году, однако напоминает, что первая неделя января выходная по Трудовому кодексу, заявили в пресс-службе министерства.

«Законопроект поступил в Минтруд РФ и будет рассмотрен в установленном порядке. Необходимо учитывать, что январские нерабочие праздничные дни определены Трудовым кодексом Российской Федерации: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы; 7 января – Рождество Христово. Любые изменения в Трудовой кодекс должны обсуждаться с социальными партнерами – работодателями и работниками», – передает ТАСС заявление пресс-службы.

Ранее глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году, чтобы частично компенсировать нерабочие дни 2020 года из-за коронавируса. По его задумке, отдохнуть россиянам удастся только с 1 по 3 января.

Однако эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, заметили, что сокращение зимних каникул в 2021 году на четыре дня не покроет убытков почти трехмесячного режима самоизоляции.