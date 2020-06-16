В ВОЗ назвали продемонстрированные в ходе пандемии COVID преимущества российской медицины

16.06.2020, 20:16, Новости дня

«Ваша система здравоохранения эффективно ответила на пандемию, не допустив резкого роста заболеваемости ни в одном из регионов», – сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. Во вторник Вуйнович участвовала в обсуждении экспертного доклада об итогах борьбы с распространением коронавируса в РФ.

«Практически с самого начала пандемии в мире РФ начала мобилизацию своей системы здравоохранения. Другой важный аспект – это коммуникация с населением с участием всех уровней власти. Была большая прозрачность», – признала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Мелита Вуйнович.

Представитель ВОЗ отметила, что ее организация высоко оценивает оперативность, проявленную российской медициной. «Мы не слышали, чтобы ваша система здравоохранения была где-то перезагружена. Было достаточно не только простых коек, но и коек, на которых могла быть оказана квалифицированная помощь, с учетом всех рекомендаций, с учетом мирового опыта», – перечислила эксперт.

Во вторник Вуйнович участвовала в онлайн-конференции Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Ее участники обсудили доклад ЭИСИ об уроках пандемии в России, подготовленного при участии РАНХиГС. Авторы исследования сошлись во мнении, что РФ прошла пик пандемии с меньшими потерями, чем большинство стран Европы и США. Ключевыми факторами такого успеха стали эффективная система управления, оперативность в принятии решений, общий уровень подготовки системы здравоохранения, а также солидарность, проявленная обществом.

Вуйнович назвала российскую систему здравоохранения «гибкой», в частности – каждый регион мог проводить «свой анализ риска противоэпидемиологических и социально-экономических мер» и принимать свои решения. С учетом особенностей того или иного региона, процесс в целом проходил «как надо», считает она — власти сумели не допустить «быстрого роста» числа инфицированных.

«При этом ситуация требует постоянного внимания, потому что она может меняться», – предупредила представитель ВОЗ.

Вуйнович призвала российских коллег сделать более доступной информацию о системе здравоохранения, чтобы о числе коек и принимаемых мерах ВОЗ узнавала не из прессы. Эта информация нужна Организации для проведения анализа общемирового опыта. Вуйнович отметила и регулярный характер обновления российской статистики: «Серьезная хорошая картина позволяет оценивать в любой момент, что происходит в системе здравоохранения, и корректировать принимаемые меры».

По словам Вуйнович, для ВОЗ очень важно изучать в динамике каждую страну и на общем фоне «у РФ здесь очень положительный результат». Она лишь призвала впредь больше передавать информации о клинических исследованиях вакцины от COVID-19. Пока в ВОЗ зарегистрировано только три таких исследования, проводимых в России. «Это нужно, чтобы мир знал, что происходит в России. Это будет золотой ресурс», – уверена Вуйнович.

«Мы понимаем, что эпидемия не знает границ, что только совместными усилиями можно победить общего врага», – добавила другая участница круглого стола, директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики (ВШЭ) Лариса Попович.

По оценке Попович, ВОЗ справедливо оценивает уровень подготовки отечественного здравоохранения. «Мы видели, как правительство выделяло серьезные ресурсы на борьбу с инфекцией, как разворачивались госпитали, как в «пулеметном» режиме открывались курсы подготовки для врачей всех специальностей», – перечислила эксперт ВШЭ.

При этом, констатировала Попович, опыт «коронавирусных месяцев» помог выявить и слабые места нашей системы здравоохранения. «До эпидемии уровень смертности от пневмоний между российскими регионами, даже находящимися в одной климатической зоне, различался в несколько раз, – констатировала эксперт ВШЭ. – Это говорит о том, что в разных регионах очень по-разному были выстроены и система профилактики и лечения респираторных заболеваний, и управление медицинскими кадрами. Возможно, это свидетельствует о том, что децентрализация здравоохранения – в принципе минус. Нужно подумать, надо ли «растаскивать» здравоохранение по региональным квартирам».

О пользе централизации свидетельствует то, как качественно и оперативно работали российские эпидемиологи, уверена Попович. Дело не только в том, что наша эпидемиологическая школа сберегла сильные советские традиции, но и в том, что «у нас хорошо сохранилась централизованная система санэпидслужб – что очень важно, поскольку инфекция не знает границ регионов и государств», напомнила эксперт ВШЭ.

Добавим, что участник круглого стола ЭИСИ, главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико констатировал: в целом по РФ распространение коронавируса вышло на плато, стабилизировалось, хотя в регионах ситуация продолжает оставаться неравномерной.

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, жизнь в РФ постепенно возвращается в привычное русло на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.