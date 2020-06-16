 

Трамп подписал указ о реформе полиции

16.06.2020, 20:16, Новости дня

Президент США Дональд Трамп подписал во вторник исполнительный указ о реформе полиции, согласно которому стражи порядка обязаны соблюдать более строгие правила применения силы.

«Это большой шаг, который раньше не предпринимался», – передает ТАСС слова американского лидера.

Кроме того, полицейским в США нельзя будет применять удушающие приемы, если их жизнь не подвергается опасности, передает RT.

«Удушающие приемы будут запрещены, кроме тех случаев, когда жизнь офицера находится в опасности», –  отметил Трамп.

Также планируется изучить возможности оснащать полицию новыми, менее опасными спецсредствами.

Уточняется, что в указе уделяется приоритетное внимание выделению федеральных грантов на подготовку сотрудников правоохранительных органов, чтобы поощрить использование стражами порядка практики мирного разрешения конфликтов.

Кроме того, власти будут рассматривать жалобы граждан Соединенных Штатов на применение полицейскими силы. Нововведения призваны улучшить обмен информацией между госструктурами, чтобы в том числе не принимать на работу в полицию людей без полной проверки их биографии.

Напомним, погромы в Соединенных Штатах спровоцировала смерть афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских в конце мая. Несмотря на начавшиеся беспорядки, Трамп отказался распускать полицию или сокращать ее финансирование по требованию участников протестов.



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