 

Оснований для отмены или переноса ВНО нет – Шмыгаль

16.06.2020, 20:15, Новости дня

В Украине не собираются отменять внешнее независимое оценивание, причин для переноса основной сессии ВНО, которая должна пройти с 25 июня по 17 июля, на август пока нет. Об этом на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщила пресс-служба правительства 16 июня.

Если эпидемиологическая ситуация в стране изменится, будут приняты дополнительные решения, отметил Шмыгаль.

“По информации Министерства образования и науки, тетради, в которых дети должны сдавать ВНО, уже развезли в пункты сдачи ВНО”, – сказал он.

Шмыгаль назвал условия, при которых будет принято решение о переносе тестирования. Это более 60 активных больных на 100 тыс. населения в среднем по Украине и более половины областей, в которых превышены три показателя: количество больных превышает 12 на 100 тыс. населения, более 50% загруженных коек в опорных больницах и охват тестированием менее 12 человек на 100 тыс. населения.

“Это параметры, которые могут привести к переносу ВНО на другой срок. В противном случае с 25 июня, то есть со следующего понедельника, мы начинаем плановый процесс ВНО”, – подчеркнул премьер-министр.

Внешнее независимое оценивание запланировано в Украине с 25 июня по 17 июля. Перед этим, 15–17 июня, должно было пройти пробное тестирование, однако 12 июня Кабинет Министров исключил пробное ВНО из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период объявленного из-за коронавируса карантина. Украинский центр оценивания знаний сообщил 13 июня, что те, кто зарегистрировался на пробное ВНО, могут пройти его онлайн.

15 июня в Украине стартовала сессия пробного внешнего оценивания знаний. Из-за эпидемии коронавируса тестирование проводится онлайн. Сайты Украинского и региональных центров оценивания качества образования столкнулись с перебоями в работе из-за большого наплыва посетителей в связи с проведением пробной сессии внешнего независимого оценивания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06 / Украинских младенцев в вышиванках вручили иностранцам

14.05 / СК возбудил уголовные дела после размещения портретов Гитлера и Гиммлера на сайте “Бессмертного полка”

29.04 / Из горящей девятиэтажки в Казани эвакуировали 8 человек

09.06 / Еще один суд в Украине приостановил работу из-за коронавируса

11.04 / В Роспотребнадзоре объяснили ситуацию с лекарствами от коронавируса

16.06 / WP – перекосы политики «одна семья — один ребенок» в Китае предлагают компенсировать многомужеством

19.04 / В США начались протесты с требованием отмены карантина

29.05 / Мосгорсуд отпустил из-под стражи Виктора Немытова. Ему и Азару дали 15 суток за пикет в поддержку “Омбудсмена полиции”

09.06 / Лукашенко предупредил об активности «группы боевиков» во время выборов

09.06 / Патрушев признал зависимость российского ОПК от импорта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска