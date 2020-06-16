 

У сотрудника аппарата СНБО обнаружили COVID-19 – Данилов

16.06.2020, 20:15, Новости дня

У одного из сотрудников аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины подтвердили коронавирусную инфекцию. Об этом ZN.UA сообщил 16 июня секретарь СНБО Алексей Данилов.

“Один из сотрудников ситуационного центра СНБО получил положительный результат теста. Состояние сотрудника удовлетворительное. Проводится, как положено в таких случаях, эпидемиологическое расследование, устанавливаются контактировавшие лица… Мы все, имевшие контакт с заболевшим коллегой, сдали тесты и ждем результата”, – сказал он.

По словам Данилова, не дожидаясь результатов тестирований, в его ведомстве ограничили общение, “перейдя в онлайн-режим”.

Секретарь совета уточнил, что речь идет о сотруднике ситуационного центра СНБО, расположенного на улице Петра Болобачана в Киеве.

За последние сутки коронавирусную инфекцию в Украине выявили еще у 666 человек, общее число подтвержденных случаев увеличилось до 32 476. От COVID-19 в стране скончалось 912 человек, а 14 528 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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