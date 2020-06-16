Личное: Театр «Современник» просит заткнуться

16.06.2020, 20:10, Разное

Уголовное дело Михаила Ефремова начнут спускать на тормозах в тот момент, когда мы все про него забудем.

Как говорят адвокаты, на суд сильно давит общественное мнение, а когда поток возмущения прекращается, тогда и можно будет искать лазейки, чтобы преступника отпустили.



Заткнитесь, вам сложно, что ли? Фото: Соцсети

Я понимаю, что и вы задолбались уже от Ефремова, и мне самой жутко он надоел, но если мы с вами заткнёмся, Миша отделается очень легко.

Почему это плохо?

Во-первых, должно быть справедливое возмездие за преступление. Во-вторых, что ещё важнее, все мы давно привыкли к тому, что на дорогах власть имущие творят, что хотят, и им за это ничего никогда не бывает.

Вспомните дело Шавенковой. Или менеджера Лукойла. Или… А вы знаете, если я сейчас начну перечислять подобные преступления, получится 20-томник Льва Толстого, где главные герои легко ушли от ответственности за убийство простых людей.

И с этим пора завязывать. Почему за умышленное убийство сажают, а за умышленное убийство, когда пьяный садится за руль, все так легко отделываются?

Будто и не убийство это вовсе, а несчастный случай, трагедия, происшествие — как только не называют подобное преступление, переиначивая понятия!

Театр Современник, где штатным алкоголиком служил Миша Ефремов, выпустил заявление. Прошу вас прочитать его, это важно:

«Друзья! Наше молчание было вызвано шоком и попыткой осмыслить то, что произошло с одним из самых близких людей «Современника» — Михаилом Ефремовым. Он всегда был и остается неотъемлемой частью театра.

Случившееся — огромная трагедия, наша общая боль, которую невозможно выразить. Приносим свои искренние соболезнования семье погибшего Сергея Захарова. Надеемся, что его родным хватит сил и мужества, чтобы пережить утрату и сохранить светлую память о нем. Мы также желаем душевной стойкости Михаилу Ефремову и его родным. В это невероятно сложное время мы хотим попросить всех вас оставаться великодушными, не впадать в крайность осуждения.

Трагедия произошла, и повернуть время вспять не удастся, как бы ни хотелось. Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Однако очень важно во что бы то ни стало не давать агрессии, негативной энергии разрастаться. Милосердие — это величайший дар. Сегодня в нем нуждается каждый из нас. Берегите себя, ваш Современник».

Умышленное убийство, совершённое Михаилом Ефремовым, два раза названо в пресс-релизе театра трагедией. И ни разу — преступлением.

Не осуждайте, нам говорят, будьте великодушными! Нас убивают, а потом призывают простить своих убийц.

В Современнике желают душевной стойкости Ефремову и его родным — произошла трагедия. Время вспять не повернуть, говорят, а потому дайте Мише милосердия.

О том, что этот самый Миша совершил преступление — умышленное убийство! — в заявлении театра нет ни слова.

Коллектив шутов гороховых призывает не клеймить, не судить и не давать негативной энергии выход. А почему, собственно?

Шуты хотят, чтобы мы просто заткнулись.

Заткнулись для того, чтобы Мишу спокойно отмазали. Заткнулись, чтобы дело Ефремова не стало тем самым поворотным моментом, после которого государство и суд будут вынуждены считать пьяного ублюдка за рулём убийцей.

Заткнулись и продолжали терпеть, пока нас, наших близких сбивают пьяные уроды на дорогах, а потом легко отделываются «условкой».

Готовы ли вы заткнуться?

Лично я — нет. Я хочу, чтобы пьяные ДТП с жертвами прекратились. Я хочу, чтобы чиновник, артист или ещё какой «звездун», садясь пьяным за руль знал, что общество его будет судить за умышленное убийство, а не жалостливо говорить, что он «оступился».

Я не хочу называть вполне умышленное убийство трагедией для убийцы, как не имею желания и жалеть, кроме жертвы, ещё и преступника. Простите, но нет во мне такого искривлённого «милосердия» терпилы, потому что я вижу милосердие ровно в противоположном — в самом жестоком наказании пьяного упыря, чтобы подобные преступления наконец прекратились.

Берегите себя — написано в пресс-релизе театра, будто в издёвку. ОК, мы будем беречь себя, но не озираясь по сторонам, чтобы нас не сбил пьяный шут, как вы хотите, а требуя самого жестокого наказания для убийцы, чтобы у вас, звездунов, больше не возникало желания садиться упоротыми в хлам за руль!

Если мы своим неравнодушием посадим одного Мишу на 12 лет, то следующий Миша крепко задумается, стоит ли ему садится пьяным за руль.