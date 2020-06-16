Виталий Милонов прокомментировал высказывание Виктории Бони о людях, получающих МРОТ

16.06.2020, 20:09, Разное

Депутат Госдумы Виталий Милонов негативно воспринял недавнее высказывание Виктории Бони о людях, получающих МРОТ. Телеведущая назвала их «нищебродами и алкоголиками».

Виталий Милонов отметил, что мнение Виктории Бони мало кому будет интересно, поскольку у нее нет «мозгов в голове». В то же время политик признает, что подобную точку зрения могут иметь и другие. Однако, не смотря на важность и необходимость бизнеса, государство должно выполнять свои гарантии, прописанные в законодательстве, где установлены определенные требования по размеру минимальной заработной платы.

Ранее Боня в своем микроблоге в Instagram подчеркнула, не следует финансировать «алкоголиков и нищебродов», после чего говорить, что «у нас все плохо». Телеведущая полагает, что раздача МРОТ препятствует бизнесу, пишет «ПОЛИТЭКСПЕРТ».