 

Юлия Проскурякова поддержала Агату Муцениеце после развода с Прилучным

16.06.2020, 20:09, Разное

Юлия Проскурякова поддержала Агату Муцениеце после развода с Павлом Прилучным. Супруга Игоря Николаева назвала актрису «примером настоящей женщины».
Агата Муцениеце в эфире шоу «Осторожно, Собчак!» в последний раз, по ее словам, пояснила о крахе семьи, объявив о начале новой жизненной главы после официального развода с Прилучным. Многие обвиняют актрису в пиаре на расставании, однако Юлия Проскурякова считает правильным поведение звезды фильма «Тобол», которой необходимо прожить всю боль от развода, а не скрывать свои эмоции из-за общественного давления. Певица отметила, что Муцениеце должна перелистать эту жизненную страницу лишь тогда, когда сама будет к этому готова, и ее никто не имеет права торопить. Несмотря на публичность семейной драмы и сделанные ошибки, по мнению жены Николаева, актриса интуитивно или осознанно поступает верно, так как «каждый рождается несовершенным и все мы из греха».

Жена знаменитого композитора извинилась перед Муцениеце за всех, кто следит за ее личной жизнью, обижая и критикуя, поскольку считает ее правильной, рассудительной, умной и эмоциональной женщиной. Певица полагает, экс-супруга Прилучного достойна всего наилучшего, и это ожидает ее в будущем.



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