 

Москва объяснила цель давления США на МУС

16.06.2020, 20:08, Новости дня

США пытаются давить на Международный уголовный суд с помощью санкций, чтобы скрыть преступления американских военных, сообщил МИД России.

«США, напротив, явно пытаются повлиять на Суд – с целью не допустить преследования американских военных в рамках «афганского досье». И санкционное решение – лишь одно из подтверждений этому», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Отмечается, что Вашингтон ратует за «борьбу с безнаказанностью», только когда эта борьба не затрагивает сами Соединенные Штаты и «может быть использована для оказания давления на правительство той или иной страны и вмешательства во внутренние дела».

«Очень показательное проявление политики двойных стандартов. А также хорошая иллюстрация активно продвигаемой американцами и их союзниками концепции «миропорядка, основанного на правилах», где США, видимо, уготована привилегия определять, по каким правилам следует жить остальному миру», – заявили в МИД.

Также подчеркивается, что попытки обвинить Россию в том, что она якобы использует МУС в своих интересах, беспочвенны.

«Российская Федерация не только не манипулирует Международным уголовным судом, но и в принципе никак не взаимодействует с ним, не осуществляет его финансирования, не принимает участия в его рабочих структурах и вообще не поддерживает с ним каких-либо контактов», – заявили в МИД.

Ранее ЕС потребовал от США изменить позицию по МУС.

Глава Белого дома Дональд Трамп ранее подписал указ, которым позволил вводить санкции против сотрудников МУС, непосредственно участвующих в «расследовании или судебном преследовании военнослужащих США без согласия Соединенных Штатов».

МУС выразил «глубокое разочарование» в связи с решением Трампа, а в Берлине выразили крайнюю обеспокоенность в связи с планами Вашингтона.



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