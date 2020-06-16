 

В Москве заработала территориальная избирательная комиссия дистанционного голосования

16.06.2020, 20:08, Новости дня

Во вторник, 16 июня, состоялось первое заседание территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования, сформированной в рамках подготовки к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России, информирует ЦИК.

В заседании ТИК ДЭГ приняли участие член ЦИК РФ Антон Лопатин и секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов, говорится в сообщении на сайте Центральной избирательной комиссии.

Состав ТИК ДЭГ определен постановлением ЦИК РФ в количестве 10 членов комиссии, представляющих политические партии, Москву и Нижегородскую область. Председателем комиссии назначен Юрий Павлов. Заместителем председателя избрана Елена Загайнова, секретарем – Алексей Спиваков.

К полномочиям ТИК ДЭГ относится организация дистанционного электронного голосования при проведении общероссийского голосования по вопросам одобрения изменений в Конституцию России, составление списка участников дистанционного голосования. Комиссия обеспечивает подсчет голосов, установление итогов дистанционного голосования и передачу их в Мосгоризбирком и избирательную комиссию Нижегородской области.

Подобная избирательная комиссия в истории электоральной демократии сформирована впервые.

Возможностью участия в дистанционном электронном голосовании могут воспользоваться жители Москвы и Нижегородской области. Заявления об участии могут быть поданы до 14.00 21 июня. Дистанционное электронное голосование пройдет в период с 25 по 30 июня.

11 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о проведении экспериментального дистанционного электронного голосования на выборах в органы госвласти.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.05 / На «живых» фото показали цвета нового Honor X10

09.06 / Путин поговорил с Меркель

17.04 / США мобилизовали спецназ на случай эвакуации Белого дома

13.05 / ЕБРР спрогнозировал выход РФ из кризиса после COVID-19 благодаря запасам ФНБ

24.05 / В РФ усомнились в эффективности лазерного оружия США

22.04 / Цена нефти Urals упала ниже 12 долларов за баррель

09.05 / Здание больницы в Коммунарке «заминировали»

01.06 / Глава департамента торговли рассказал о требованиях к общепиту и поддержке бизнеса

11.06 / В Конгрессе США Иванишвили считают «близким союзником» Путина

11.06 / Анонсирован визит Лаврова в Белоруссию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска