Минотавр выходит на свет

16.06.2020, 20:05, Разное

Власть помогла бригадиру Анатолию Быкову подмять под себя криминальный Красноярск. Но пропустила, как он сам стал властью. Документальная повесть.



Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Окончание документальной повести. Начало в материале «Тела давно минувших дней».

Сперва накосорезили — в темноте проломили череп не тому: они с Вадимом были внешне похожи и жили в одном подъезде на Дубровинского, 106. Только у ошибочно убитого парня росли двое детей, а Вадиму было 30, но еще ходил в женихах.

Судя по тому, как убивали, трупу лежать бы лицом вниз.

А его перевернули — видимо, хотели убедиться, тому ли «сделали копилку» (пробили голову арматурой).

Сразу после этого редакцию «Сегодняшней газеты», где работал Вадим, и посещают молодые люди, представившиеся сотрудниками налоговой полиции. Один действительно им был, а второй был киллером. Киллер пришел посмотреть — чтобы уже без помарок и опечаток. Вадим радовался, как ребенок, что полицейские заинтересовались его статьей и взяли газету с ней.

Вадима Алферьева нашли полвосьмого вечера 26 декабря 1995 года на лестничной площадке первого этажа. Он шел домой из редакции. Перелом основания черепа, два десятка колотых ножевых. Пол-одиннадцатого, не приходя в сознание, Вадим умер. Свой главный текст написать не успел.

Вадим Алферьев. Фото из личного архиваУкрощение строптивого

Мозг стегозавров не превышал теннисный шарик, и рефлексировали они только в связи с тем, что было перед ними. Стоило объекту оказаться чуть в стороне, стегозавры о нем забывали. Многочисленные защитники Быкова и его сообщества сегодня говорят и пишут: при нем был порядок, «синеву» гоняли да стреляли, воров да авторитетов. Ну да: «синих», бизнесменов, торгашей, богачей, напоминающих богачей или тех, кто хотел разбогатеть на алюминии, угле, электричестве. А про Алферьева забыли — у него из алюминия лишь ложка была? Про корреспондента Алферьева, убитого за исполнение профессиональных обязанностей? А про человека, вся проблема которого оказалась в том, что он похож на Алферьева?

Единственный, кстати, в стране скелет стегозавра найден близ Назарова (где Быков вырос и начинал) и экспонируется в Красноярском краеведческом музее. Можно ходить смотреться как в зеркало.

Или молиться всей своей пустотой между ушами этому родовому тотему.

Обвинения по делу Алферьева предъявлялись и снимались, людей арестовывали и отпускали. До суда не дойдет никогда, надежды нет. Про сегодняшние попытки реанимировать следствие, про этот скачок энтузиазма биржевики бы сказали: «отскок мертвой кошки» (если ту сбросить с девятого этажа, она отпрыгнет от асфальта хотя бы разок). Однако источники из нового поколения, пришедшего в угрозыск, дают понять: возможно все. Не исключено, что к 25-летию убийства Алферьева некий мировой баланс, называемый еще справедливостью, начнет восстанавливаться.

Ряд руководителей краевого ГУ МВД заявили «Новой», что готовы о деле Алферьева говорить отдельно и предметно. Газета вернется к нему обязательно в ближайшее время.

Пока о том, что было известно сразу после убийства. По данным органов и спецслужб (мне об этом, начиная с середины 90-х, говорили с десяток рядовых оперативников и начальников), убийство организовывал Сергей Исмайлов (Челентано), друг Быкова, вскоре пропавший. Эту же фамилию назвала мне известный в Красноярске юрист Ольга Лихтина — она представляла интересы Алферьевых в суде и проводила самостоятельное расследование.

Сергей Исмайлов (Челентано) Июль 94, Кипр. Скриншот видео из архива

1997 год, беседую с Быковым. Единственный вопрос, что взволновал его необычайно, — о судьбе исчезнувшего Челентано. Кто такой Алферьев, Быков не помнил. Или делал вид, что не помнил. А об Исмайлове говорит, что это его друг. Рассказывает, что отец Сергея был у него четырежды — но новостей нет. Будь он живой, говорит Быков, объявился бы. «Но он был вспыльчивый, давал поводы…»

Через несколько дней после Алферьева битой и палками забьют сына полковника милиции Михаила Пугачева. При всех вытащат из кафе «Океан» за когда-то сказанное грубое слово в адрес быковцев,

умрет от черепно-мозговой травмы и переохлаждения. Еще в этой истории фигурирует девушка (услышавшая это слово, а дружившая со всеми). Снова самый центр новогоднего Красноярска, улица Робеспьера, и снова, похоже, это Челентано.

Быковские тогда в городе — уже хозяева, они не шифруются: Пугачева-младшего вывезут в Покровку (это рядом), в недостроенный коттедж. Потом вернутся, скажут его друзьям — забирайте. Те приедут к трупу.

В. Савокин, Г. Войтенко, А. Быков, В. Телятников (бизнесмен), В. Марьясов, В. Алексеев, С. Исмайлов. Из архивов родственников. Публикуется впервые

Не в газете, конечно, писать об особом феномене: как чувствовали себя, как вели сыновья убитых отцов, как складывалась их судьба. Например, сына одного из «отцов города» Цимика, к нему перешел отцовский бизнес, или сыновей уголовного авторитета Синего — вскоре убьют и их мать, запытав в квартире (но это уже не на быковских). И как повел себя полковник Пугачев, отец убитого сына.

Ведь все жили в одном городе и все всё знали.

Общественному интересу тут не место, тут личный выбор, тут Шекспир, тут я умолкаю. Красивой драматической истории, как отец закопал убийц, лично у меня нет. Да, они пропали спустя время. Но новейшая история Красноярска умалчивает, как и почему. И нам, посторонним, стоит говорить, пожалуй, об одном: официально ни одно из этих убийств не раскрыто. И что происходит с обществом, знающим это и утверждающимся в беспомощности — день за днем, год за годом, десятилетиями уже?

Но и об этом — зачем писать? Красноярск знает, во что он превратился, да и один ли Красноярск.

За три месяца до этих событий, в сентябре 1995-го, Челентано помпезно отмечает в ресторане гостиницы «Красноярск» свое 25-летие — есть видеозапись торжества.

Гости называют это юбилеем. И говорят: «25 — это начало!» «Базара нет», — отвечает Исмайлов. Но в 25 у него все и закончилось. В 1996 году он пропадает без вести.

Быковские, гостиница Красноярск. Исмайлов — в голубом клетчатом пиджаке. Из архива родственников. Публикуется впервые

Коттедж в Овинном исчезнувшего за два года до этого Инина и переписанный на Челентано вновь оказывается без хозяина. Рядом живет Быков.

Был «вспыльчивым», так говорит он про своего друга. Такая, например, история, рассказанная мне самим Быковым. Кто кого на Копылова подрезал, не важно, но на перекрестке Исмайлову из соседней машины показали средний палец. Он был с товарищем, и на следующем перекрестке они то дрысло заблокировали. В нем тоже были двое, они открыли двери, но получили в морды, не успев подняться и выйти. В ответ раздались выстрелы: парни служили в органах, друг Исмайлова получил пулю в живот (запутается в кишках — парень выживет), а сам Челентано побежал; менты — за ним, стреляя. Забежал в подъезд, на лестничной площадке кто-то открывал дверь, он вломился туда же, заперся, пересидел.

Челентано (Сергей Исмайлов). Скриншот видео из личного архива Алексея Тарасова / «Новая газета»

И целая серия убийств и зверских избиений в первой половине 90-х в Красноярске происходит с нетипичным для заказных расправ почерком — точно киллеры не контролируют себя и свою агрессию, дуреют от крови, ею упиваются. До Пугачева-младшего, измочаленного так, что щепки от биты застряли в голове, до остервенелых, неразборчивых ударов арматурой и ножом Алферьева тем же почерком, теми же железными прутами били гендиректора КрАЗа Ивана Турушева (когда он рвал отношения завода со Львом Черным), такой же битой забили председателя городского спорткомитета Владимира Ходыкина (после того, как друг Быкова Сергей Блинов стал президентом футбольного клуба «Металлург»).

Я не к тому, что и это — Челентано. Я к тому, что для контактов с окружающим миром находится разный коммуникативный инструментарий:

помимо аккуратных пистолетных щелчков, тихих исчезновений и вот такой — напоказ, живодерский, вызывавший ужас. И он лишь на первый взгляд нетехнологичен,

резон в таком нерациональном выплеске энергии был: он применялся против тех, кто не имел отношения к уголовному миру, у кого отсутствовал опыт сопротивления, вот их-то, а с ними весь город и требовалось запугать, деморализовать. Повально, на корню.

Быковские. В центре А. Коледов, справа в горчичном пиджаке С. Исмайлов. Скрин видео из архива Алексея Тарасова / «Новая газета»

Итак, сентябрь 95-го, днюха Челентано в ресторане «Красноярск» — совдеповском спортзале, где в 80-е гуляла другая каста — партхозэлита. Смотр сил. На видео празднеств 92-го и 93-го годов камера наезжала на лица уголовных авторитетов, и чувствовалась из-за их присутствия некая скованность, она преодолена. Чужих нет. Техас могут грабить только техасцы, быковский город — быковские. У чужих головы продырявлены, и в красноярском биоценозе временное равновесие. Залетный бизнесмен-эмигрант воспевает в тосте таланты не именинника — Быкова.

О нем уже говорили как об Аль Капоне. Его уже предъявили московским претендентам на КрАЗ, он уже зашел на алюминиевый и потому для точности — Al Капоне.

Пока еще нет понятия «оргпреступное сообщество «Красноярское», оно появится применительно к быковцам в 1997-м, а еще через два года в МВД его назовут «самым сильным в России». Пока менты говорят (и спустя несколько месяцев, весной 1996-го, это появится и в документах) об «оргпреступной группировке (группе) Быкова А. П., к которой примыкает около 5 других группировок противоправной направленности».

Эта рабочая группа осталась на бумаге и ни разу не собралась. Из личного архива Алексея Тарасова / «Новая газета»

Давайте считать, 5 или больше. Вот они, веселые и не очень душегубы, ловушки для пуль. Гуляют — все как живые. Живые легенды теневого Красноярска. Но живые легенды скоро портятся. И теперь многие просто легенды. Они делили улицы, асфальт, они делали из своей жизни, из грызни за власть событие для всех, они приучали нас к себе, они хотели, чтобы их имена приводили в трепет, хотели, чтобы о них шептались, они даже из киллеров делали селебрити. Что ж, проявим интерес натуралиста.

ПРОДОЛЖЕНИЕ