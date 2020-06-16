Определился новый состав Общественной палаты

16.06.2020, 19:53, Новости дня

Определен новый состав Общественной палаты России, в который вошли в том числе Мария Бутина, Екатерина Мизулина, Александр Галушка, Павел Красноруцкий и другие известные личности, сообщили в пресс-службе ОП РФ.

«Мария Бутина – российский предприниматель и общественный деятель, долго удерживаемая американскими властями в тюрьме после ареста в июле 2018 года. Мария Бутина также входит в состав Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой», – передает сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Екатерина Мизулина, также вошедшая в новый состав ОП РФ, – общественный деятель, один из руководителей Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, а также директор «Лиги безопасного интернета», дочь сенатора Елены Мизулиной.

«Александр Галушка – член наблюдательного совета Россельхозбанка, в 2013 – 2018 годах – Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Хорошо известен в предпринимательских кругах, поскольку являлся одним из первых руководителей "Деловой России», – указали в пресс-службе.

Кроме того, в новом составе числятся руководитель Ассоциации генетической безопасности Елена Шаройкина, бывший заместитель министра культуры РФ Павел Пожигайло, генеральный директор ООО «Музыкальный лейбл Блэк Стар» Павел Курьянов, вице-президент РОО «Федерация дзюдо города Москвы» Дмитрий Кузнецов.

Кроме того, в новый состав также вошли президент Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество миротворец» Михаил Аничкин, председатель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов, председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев, председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий и другие.

«Конкурсный отбор проводился по 14 направлениям общественной деятельности. В этом году было принято решение проводить отбор по новому направлению – «Развитие института независимого общественного наблюдения». В течение 30 дней кандидаты могли сдать документы для участия в конкурсе, а затем в течение 15 дней уже утвержденные члены Палаты (из президентского списка и избранные от регионов) выбирали по три представителя НКО в 13 направлениях деятельности и четыре представителя – еще по одному направлению», – сообщили в пресс-службе.

Всего на конкурсной основе в ОП РФ прошли 43 человека. Процедура состоялась в соответствии с Федеральным законом «Об Общественной палате Российской Федерации» и завершилась в срок. Ранее 40 членов Палаты были утверждены указом президента РФ, 84 члена Палаты были избраны региональными общественными палатами. Совместно они будут осуществлять свою деятельность в рамках нового состава до 2023 года.