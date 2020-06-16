Липницкая объявила о беременности

16.06.2020, 19:53, Новости дня

Олимпийская чемпионка Сочи в командном турнире фигуристов Юлия Липницкая подтвердила, что ждет ребенка от экс-фигуриста Владислава Тарасенко, сообщают СМИ.

«Мы с Владом должны были сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на эту новость. Но тут вмешался, непонятно зачем и по какому праву, некий господин, с которым в свое время из-за его непорядочности прекратили сотрудничество Юлия Ефимова, Елена Ильиных и Сергей Полунин», – передает «Матч ТВ» слова Липницкой.

Речь идет о заявлении спортивного агента Андрея Митькова, который ранее сообщил о беременности 22-летней фигуристки.

«Мы с Владом вместе много лет. Конечно, мы хотели рассказать о беременности спокойно и своевременно. Жаль, что не получилось. Благодарим всех за поздравления и добрые слова», – добавила спортсменка.

Напомним, по завершению ОИ 15-летней фигуристке Юлии Липницкой было присвоено звание заслуженного мастера спорта. В 2017 году победительница командных соревнований Олимпиады-2014 в Сочи официально объявила о решении завершить спортивную карьеру.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о карьерном взлете Юлии Липницкой.