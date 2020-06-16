 

Липницкая объявила о беременности

16.06.2020, 19:53, Новости дня

Олимпийская чемпионка Сочи в командном турнире фигуристов Юлия Липницкая подтвердила, что ждет ребенка от экс-фигуриста Владислава Тарасенко, сообщают СМИ.

«Мы с Владом должны были сами рассказать об этом событии на одном из каналов, у которого был эксклюзив на эту новость. Но тут вмешался, непонятно зачем и по какому праву, некий господин, с которым в свое время из-за его непорядочности прекратили сотрудничество Юлия Ефимова, Елена Ильиных и Сергей Полунин», – передает «Матч ТВ» слова Липницкой.

Речь идет о заявлении спортивного агента Андрея Митькова, который ранее сообщил о беременности 22-летней фигуристки.

«Мы с Владом вместе много лет. Конечно, мы хотели рассказать о беременности спокойно и своевременно. Жаль, что не получилось. Благодарим всех за поздравления и добрые слова», – добавила спортсменка.

Напомним, по завершению ОИ 15-летней фигуристке Юлии Липницкой было присвоено звание заслуженного мастера спорта. В 2017 году победительница командных соревнований Олимпиады-2014 в Сочи официально объявила о решении завершить спортивную карьеру.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о карьерном взлете Юлии Липницкой.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / В Китае собак исключили из категории животных, чье мясо можно есть

17.04 / Трамп обнародовал пошаговый план по снятию карантина в США

21.04 / Стоимость нефти упала до самого низкого уровня с 1986 года

11.06 / Племянница Марин Ле Пен отказалась извиняться за белый цвет кожи

20.05 / Fox News – пока Вашингтон твердил о «российской угрозе», американцы гибли от наркотиков, а Китай наращивал мощь

12.04 / Онколог предупредил об опасности коронавируса для курильщиков

09.05 / В Башкирии умер 19-летний юноша с опухолью мозга: его вовремя не прооперировали из-за коронавируса

10.06 / Эксперты QS World University Rankings признали МГУ лучшим российским вузом

23.04 / Умер чемпион Олимпийских игр в Москве 1980 года

01.05 / Авиаконцерн Boeing решил выпустить облигации на 25 млрд долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска