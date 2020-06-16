 

В Индии заявили о гибели 20 военных в столкновении с китайцами

16.06.2020, 19:53, Новости дня

В результате столкновения с китайскими военными в долине реки Галван погибли по меньшей мере 20 индийских солдат, утверждает индийское информационное агентство АНИ со ссылкой на военные источники.

Также утверждается, что Китай якобы потерял убитыми и тяжелоранеными 43 человека, передает ТАСС.

Ранее Минобороны Китая заявило, что индийские военные незаконно пересекли линию фактического контроля и готовили «провокационную атаку».

До этого сообщалось, что трое военнослужащих армии Индии погибли в столкновении с китайскими военными в восточном Ладакхе. Китай выразил протест в связи с инцидентом.

В начале прошлой недели СМИ сообщали, что Индия и Китай отводят войска из восточного Ладакха.



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