Ученые создали пластырь для лечения рака

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16.06.2020, 19:50, Новости дня

Учеными был создан уникальный пластырь, который поможет решить проблему высокой токсичности и побочных эффектов во время стандартного лечения рака.

Небольшой пластырь, который пригоден для носки, оснащен миниатюрными иглами. С помощью иголок обеспечивается доставка препаратов для лечения онкологического заболевания через кожу. По словам ученых, такой пластырь полностью растворяется жидкостями организма. В течение одной минуты после введения игл в кожу субстрат исчезает.

Иглы доставляют препараты для точного воздействия на участки с меланомой. Кремний, из которого изготовлены пластыри, полностью совместим с биологическими тканями. В течение нескольких месяцев кремниевые иглы полностью растворяются в тканях без побочных эффектов.



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