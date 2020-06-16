Ученые создали пластырь для лечения рака

16.06.2020, 19:50, Новости дня

Учеными был создан уникальный пластырь, который поможет решить проблему высокой токсичности и побочных эффектов во время стандартного лечения рака.

Небольшой пластырь, который пригоден для носки, оснащен миниатюрными иглами. С помощью иголок обеспечивается доставка препаратов для лечения онкологического заболевания через кожу. По словам ученых, такой пластырь полностью растворяется жидкостями организма. В течение одной минуты после введения игл в кожу субстрат исчезает.

Иглы доставляют препараты для точного воздействия на участки с меланомой. Кремний, из которого изготовлены пластыри, полностью совместим с биологическими тканями. В течение нескольких месяцев кремниевые иглы полностью растворяются в тканях без побочных эффектов.