Новый способ омоложения и продления жизни был обнаружен учеными

16.06.2020, 19:50, Новости дня

Во время нового исследования специалисты обнаружили, что омолодить организм и продлить жизнь может плазма.

Как утверждают ученые, эффект омоложения происходит по причине переливания смеси из плазмы, физиологического раствора и альбумина. Кроме вливания новых порций плазмы, эффект омоложения может быть достигнут путем очищения крови от токсинов с помощью применения плазмафереза.

На данном этапе ученые проводят клинические испытания по применению плазмафереза с целью лечения сахарного диабета, мышечной атрофии и аутоиммунных заболеваний. Специалисты обнаружили, что данный способ улучшает самочувствие и состояние здоровья у пожилых людей.