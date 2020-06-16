 

СБУ заподозрила командира военного корабля в сотрудничестве с Россией

16.06.2020, 19:48, Новости дня

Военная контрразведка СБУ утверждает, что предотвратила утечку секретной информации к российским спецслужбам – якобы командир одного из кораблей ВМС Украины, капитан 2 ранга во время нахождения в Крыму начал сотрудничество с Россией.

Утверждается, что капитан без разрешения командования выехал в Крым, где якобы «начал сотрудничество со спецслужбами РФ и приобрел российское гражданство», информирует «Думская».

После этого, добавляют в СБУ, офицер вернулся в Одессу, где базируется его корабль. Утверждается, что он начал скрытно собирать информацию с ограниченным доступом для российских спецслужб.

«Полученные сведения фигурант планировал передать иностранным кураторам после выезда на постоянное место жительства на полуостров. Для этого в ближайшее время он собирался уволиться из Вооруженных сил Украины», – утверждает СБУ.

Открыто уголовное производство, у фигуранта, как информирует ведомство, изъяты носители информации, его отстранили от должности и лишили допуска к гостайне.

По данным портала, речь идет о командире аварийно-спасательного судна ВМСУ «Александр Охрименко» капитане 2 ранга Анатолии Люлько. Ему не сообщали о подозрении в связи с отсутствием доказательств, но паспорт гражданина РФ он действительно оформил, пишет портал.

В апреле сообщалось, что СБУ задержала в Киеве фигуранта по делу подозреваемого в сотрудничестве с ФСБ генерал-майора Валерия Шайтанова.



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