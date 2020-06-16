Первые главы новой книги Роулинг опубликованы на русском

16.06.2020, 19:48, Новости дня

Публикация глав из новой сказки для детей Джоан Роулинг «Икабог» на русском языке началась в понедельник, вся книга будет опубликована в ноябре 2020 года, сообщила пресс-служба издательской группы «Азбука-Аттикус».

«В конце мая Дж.К. Роулинг начала публиковать в сети свою новую сказку «Икабог». Книга была написана для ее детей более десяти лет назад. Писательница решила опубликовать ее, чтобы поддержать детей, родителей и опекунов, оказавшихся запертыми дома на карантине. В ноябре 2020 книга «Икабог» будет опубликована в печатном и электронном форматах», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

С понедельника на официальном сайте книги появились первые две главы на русском языке. Как уточняется, каждый будний день будет публиковаться новый фрагмент сказки, последняя глава ожидается 31 июля.

Кроме того, Роулинг объявила конкурс для юных художников, где предлагает детям помочь ей проиллюстрировать историю про Икабога. Конкурс проходит по всему миру, в нем могут участвовать дети от семи до 12 лет включительно.

Как отметили в пресс-службе, 34 победившие иллюстрации будут отобраны и попадут в печатную версию русскоязычного издания сказки.

Напомним, по словам Роулинг, Икабог – «это история о правде и злоупотреблении властью», рукопись которой около 10 лет пылилась у нее на чердаке. Известно, что произведение не имеет отношения ко вселенной мальчика-волшебника Гарри Поттера.

Ранее сообщалось, что Роулинг стала самым высокооплачиваемым писателем мира по версии журнала Forbes по итогам июня 2016 – июня 2017 годов.