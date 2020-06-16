США сократили список перспективных вакцин от COVID-19

16.06.2020, 19:45, Новости дня

Администрация президента Дональда Трампа сокращает список перспективных экспериментальных вакцин от коронавируса с 14 до 7, сообщило во вторник Министерство здравоохранения и соцобеспечения.

Эти вакцины получают поддержку и финансирование от федерального правительства в рамках операции «Сверхсветовая скорость», нацеленной на ускорение разработки вакцины.

Как сообщила ранее в этом месяце газета New York Times, Белый дом выбрал пять компаний, которые с наибольшей вероятностью могут произвести вакцину. В их число вошли компании Moderna, AstraZeneca и Pfizer.

США также наращивают производственные мощности, чтобы обеспечить производство необходимого количества доз вакцины, когда она будет готова.

В стране планируется провести масштабные клинические испытания с участием от 100 до 150 тысяч добровольцев. Средний этап тестирований должен начаться в июле.