 

США сократили список перспективных вакцин от COVID-19

16.06.2020, 19:45, Новости дня

Администрация президента Дональда Трампа сокращает список перспективных экспериментальных вакцин от коронавируса с 14 до 7, сообщило во вторник Министерство здравоохранения и соцобеспечения.

Эти вакцины получают поддержку и финансирование от федерального правительства в рамках операции «Сверхсветовая скорость», нацеленной на ускорение разработки вакцины.

Как сообщила ранее в этом месяце газета New York Times, Белый дом выбрал пять компаний, которые с наибольшей вероятностью могут произвести вакцину. В их число вошли компании Moderna, AstraZeneca и Pfizer.

США также наращивают производственные мощности, чтобы обеспечить производство необходимого количества доз вакцины, когда она будет готова.

В стране планируется провести масштабные клинические испытания с участием от 100 до 150 тысяч добровольцев. Средний этап тестирований должен начаться в июле.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05 / Москвичам сказали, когда завершатся аномальные холода

03.06 / Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

11.04 / Собянин заявил о необходимости создания единой базы тестов на коронавирус

22.04 / В финал хакатона ЮНЕСКО «CodeTheCurve» прошли три российские команды

19.05 / 51% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении – опрос

24.05 / Лоза ответил на слова Пригожина об оказавшихся в «чудовищной ситуации» артистах

01.06 / Кремль отреагировал на идею Трампа пригласить Россию на саммит G7

01.05 / В Киеве за сутки выявили 52 новых случая COVID-19

02.05 / Осмысление времени и пространства: искусство ушло на удаленку

09.05 / После мероприятий ко Дню Победы в Украине открыто четыре уголовных производства – Нацполиция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска