Мнение: Чечено-алжирская война в Дижоне

16.06.2020, 19:35, Разное

Во французском Дижоне разгорелись боевые действия между чеченскими и алжирскими группировками не поделивишими рынок торговли тяжелыми наркотиками, что уже привело к гибели одного наркодилера. Толпы со стволами и топорами бродили по Дижону еще вчера на фоне полной импотенции полиции. Потом начался замес и полиции таки пришлось браться за работу – ночью в город были переброшены дополнительные силы полиции, но нарковойнушку пока прекратить не получается. Перестрелки в городе продолжались и сегодня.

До чего злочинный режим Макрона довел цветущую Францию!