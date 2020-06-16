Мнение: Оруэлл в российской школе: тотальная слежка начинается

16.06.2020, 19:30, Разное

Есть такое восклицание среди образованных людей: “Ну, это настоящий Оруэлл!” Применяется обычно, когда слышишь о каком-нибудь особенно вопиющем случае вмешательства государства в личные дела и личную жизнь граждан (“Большой Брат смотрит на тебя”), или же при виде каких-то особо беспардонных попыток государства манипулировать массовым сознанием (“война – это мир” или что-то в этом роде). В общем, великий английский писатель, автор “1984”, давно стал именем нарицательным, мемом, как теперь принято выражаться – так же, как, например, его коллега по ремеслу Франц Кафка.

(забавно, что величие Оруэлла как писателя сподобился признать даже такой завзятый, идейный англофоб, как небезызвестный Mr.Галковски; последний его настолько полюбил, что решил оказать писателю самую большую милость из всех, на какую способен: своим личным волевым решением Галковский… выписал Оруэлла из англичан и произвел во французы. Реальная история)

И вот сегодня я сначала услышал по радио сообщение в таком духе, про “новости в оснащении школ”: “…для одного образовательного учреждения необходимо около 20 камер. Все элементы системы видеонаблюдения подключены к системе Orwell, в которую интегрирован модуль распознавания лиц NtechLab. Он может выявлять на территории школы людей, не внесенных в список тех, кто имеет право там находиться. В будущем NtechLab может быть использован для того, чтобы учитывать рабочее время сотрудников, а также помогать родителям отслеживать посещение их ребенком школы”.

И вздрогнул. А потом счел, что “ну нет! Послышалось. Показалось!” Решил, что “ну это было бы уж слишком нарочито, ну не могут же они…”

А потом уже нашел тот же самый текст уже в Сети, написанным. Даже тут не поверил – полез смотреть, как пишется по-английски фамилия Оруэлл, “может они, все-таки, имели в виду что-то другое, какое-нибудь созвучие…”

Но нет, ни хрена. Оруэлл по-английски – это именно Orwell. Сомнений не осталось.

Вы только оцените кладбищенский юморок наших разработчиков софта (или их хозяев). Систему тотальной слежки за людьми они назвали “Оруэлл” по имени знаменитого автора антиутопии, в которой государство такой тотальной слежки впервые было предсказано и описано во всех ужасающих подробностях!

И теперь, стало быть, они будут “внедрять” своего “Оруэлла” ВО ВСЕХ ШКОЛАХ СТРАНЫ. Подряд получило какое-то из подразделений Ростеха – так что никто не отопрется.

Зачем? Чтобы тотально следить не только за учениками, но и, хе-хе, за учителями – в чем разработчики также без каких-либо стеснений признаются. Все-таки удивительно, конечно: они что, не понимают, что Оруэлл писал АНТИУТОПИЮ?? То есть в ужасе описывал будущее, которое НЕ ДОЛЖНО случиться? Или им наплевать, главное, что “заказ вкусный”?

Раз уж церемонии полностью отброшены, могли бы и модуль распознавания лиц назвать в открытую, с похвальной прямотой – например, “Большой Брат”. Такой тоже был бы здоровый, казарменный юмор. Или, скорее, лагерный.