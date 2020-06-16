Эстония обеспокоилась решением США вывести войска из Германии

16.06.2020, 19:30, Новости дня

Сокращение американских военных в Германии вызвало беспокойство у Эстонии, сообщил глава минобороны республики Юри Луйк.

«Любой вывод войск из Европы, с нашей точки зрения, является поводом для беспокойства. Ясно и то, что, если говорить о политике в сфере безопасности, то наши оппоненты могут расценить это как неверный сигнал», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на портал ERR.

Луйк пояснил, что пока нет сведений о том, где будут расположены выведенные из Германии войска, поскольку США лишь обсуждает подробности принятого решения о выводе войск.

Ранее немецкий посол в США Эмили Хабер, отвечая на угрозы США вывести войска, заявила, что американские военные в ФРГ защищают не Германию, а трансатлантическую безопасность. Перед этим президент Дональд Трамп заявил, что США намерены сократить воинский контингент в Германии до 25 тыс. человек, если Берлин не начнет исполнять обязательства по платежам НАТО.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США сократить контингент в Германии.