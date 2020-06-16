 

Россиян призвали «обязательно» носить маски на улицах

16.06.2020, 19:30, Новости дня

Маски для профилактики коронавируса нужно носить на улице и в помещениях, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«При таком формате <…>, когда большая скученность людей, когда все-таки вариант дистанцирования минимален, все-таки нужно пользоваться», – сообщил министр в эфире Первого канала, передает ТАСС.

В помещениях, по мнению главы ведомства, носить маски «просто обязательно».

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации родителям по профилактике коронавируса у детей. В частности, советуется объяснить детям, что нельзя дотрагиваться до лица, а если это произошло, нужно обработать кожу дезинфицирующим средством, а рот прополоскать солевым раствором или водой.



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