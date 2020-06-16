Россияне скупили мышки и клавиатуры во время пандемии

16.06.2020, 19:30, Новости дня

За четыре месяца режима самоизоляции россияне купили рекордное за пять лет количество веб-камер, мышек, клавиатур, гарнитур и других компьютерных аксессуаров. Об этом Вестям.Ru сообщили в группе “М.Видео-Эльдорадо”.

С января по апрель 2020 года на периферийные устройства, а также на оборудование для организации домашнего офиса, дистанционного обучения и гейминга россияне потратили 8,5 миллиарда рублей. В штуках продажи выросли до максимума за последние пять лет – 5,8 миллиона устройств.

Пик спроса был зафиксирован в марте-апреле, с переходом россиян на удаленный формат работы и учебы. Наибольший рост – на 85% в штуках и в 2,4 раза в деньгах – показали веб-камеры. Средний чек на них вырос на 25% – до 2,5 тысячи рублей. Как отметили в пресс-службе, покупатели предпочитали более дорогие HD-модели для качественной видеосвязи, в основном производства Logitech, Defender, Sven, A4 Tech и Canyon.

Продажи сетевого оборудования выросли на 20% в штуках и 28% в деньгах. 85% рынка пришлись на роутеры (из них более половины – с поддержкой самого распространенного стандарта скорости 802.11.n), остальное – на точки доступа и ретрансляторы сигнала Wi-Fi. Самыми востребованными стали маршрутизаторы под брендами TP-Link, Keenetic, ASUS, Huawei и Mikrotik.

В период карантинных мер почти треть устройств была куплена для игр и развлечений. В денежном выражении на геймерские клавиатуры, мышки и гарнитуры пришлись 53% рынка. В сегментах для киберспорта лидировала продукция марки Bloody, в классических – Logitech.

Выиграл от пандемии и стриминговый сервис GFN, позволяющий запускать требовательные к “железу” игры на слабых компьютерах. В сравнении с январем-февралем этого года, за последние два месяца в нем зарегистрировалось в 8 раз больше пользователей, а количество игровых сессий выросло вдвое. Пятерку самых популярных игр среди обычных и премиум-аккаунтов составили Fortnite, Rust, Counter-Strike: Global Offensive, The Witcher 3: Wild Hunt и Apex Legends.

Текст:

Вести.Hi-tech