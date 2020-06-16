“Газпром” начал демонтаж труб для транзита через Украину

16.06.2020, 19:30, Новости дня

"Газпром" приступил к демонтажу труб, используемых для транзита газа через Украину, заявил в интервью OilPoint глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" (ГТС) Сергей Макогон.

По словам Макогона, у "Газпрома" есть "достаточно логичные требования" к стандартному контракту на транзит газа — российская компания "ожидает определенных гарантий, стабильности тарифа и всей регуляторной среды".

Долгие годы украинская газотранспортная система не обновлялась, и европейцы предложили раздел. "Они предлагали: "давайте мы заберем только транзитную часть и будем ее ремонтировать, а с остальной разбирайтесь сами", — сообщил Макогон.

По его словам, Украина всегда готова обеспечить транзит. Пусть даже мощности станут меньше из-за запуска двух новых газопроводов в обход Украины — "Турецкого потока" и "Северного потока — 2". "Мы сможем выполнять небольшие объёмы транзита – 20-30 миллиардов кубометров" по внутренним газопроводам, — пояснил украинский топ-менеджер.

Но проблема в другом. "Вот то, что "Газпром" начал демонтировать трубы на своей территории, по которым газ поставляется к границе с Украиной — это проблема, но на нее мы повлиять особо не можем. Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем", — считает глава оператора ГТС Украины.

Украина подготовилась к прекращению транзита газа из России, заявил в апреле глава компании "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

В январе 2020 года по предписанию Евросоюза украинские власти создали нового госоператора газотранспортной системы – ООО "Оператор ГТС" на базе "Укртрансгаза" – дочерней компании НАК "Нафтогаз Украины".

Транзит российского газа через Украину увеличился в 2019 году на 3% до 89,6 миллиарда куб. м. В декабре 2019 года Россия, Украина и ЕС подписали новый транзитный газовый договор на пять лет с возможностью продления до 2034 года. Минимальная гарантированная прокачка газа из РФ составит 65 миллиардов куб. м в первый год и по 40 миллиардов куб. м в последующие четыре года. Договор о транзите предполагает условие "качай или плати", который введен в украинское энергетическое законодательство.